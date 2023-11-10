عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة مركز التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها وذلك بقيمة 1.2 مليون دينار.



وأضافت المصادر أن مدة العقد 1095 يوما، وأن نطاق أعمال المشروع هو تشغيل جميع المرافق التابعة لقسم التوزيع ومراكز التحكم وأعمال الصيانة الوقائية وأعمال الصيانة التصحيحية الميكانيكية والكهربائية والمدنية والأجهزة الدقيقة لجميع مرافق المشروع واستبدال قطع الغيار اللازمة وإصلاح خطوط نقل المياه المعالجة التابعة لجميع المحطات التابعة للعقد.