دعا مدير زكاة كيفان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية جاسم الأنصاري المحسنين إلى التبرع لمشروع حفر الآبار في الدول العربية والإسلامية، معلنا عن تبرع المحسنين بـ 2591 بئر ماء خلال العشرة أعوام الماضية منها 83 بئرا خلال العام الحالي.



وأوضح الأنصاري أن المشروع يهدف إلى توفير مصادر المياه العذبة لسكان المناطق الأكثر جفافا، وتخفيف معاناة الأسر في الحصول على الماء، والحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي تسببها المياه الملوثة، وإتاحة فرص تعليم أفضل للأطفال عبر توفير الوقت اللازم للحصول على المياه.



وبين أن الدول التي تم حفر الآبار بها هي: تشاد، وبنين، والنيجر، وبنغلاديش، وسيلان، والهند، مشيرا إلى أن تكلفة البئر تبدأ من 100 دينار تتفاوت بحسب حجم البئر وعدد المستفيدين.