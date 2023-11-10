ضمن مشاريعها الأسبوعية التي تطلقها كل يوم جمعة، أعلنت جمعية عطاء للعمل الإنساني عن إطلاق مشروع بناء المساجد والذي يهدف إلى توفير أماكن للصلاة في المناطق الفقيرة والمحرومة، والمساهمة في الدعوة إلى الله، وفتح أبواب الصدقة الجارية أمام المتبرعين.



وقال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني عمر الشقراء: إن بناء المساجد وإعمارها وتهيئتها للمصلين، وتعاهدها بالترميم والصيانة من أعظم القربات، وأعظم أعمال البر التي يترتب عليها الأجور العظيمة.



وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها المشروع، قال الشقراء: سوف يتم بناء المساجد في كل من بنجلاديش وتشاد والنيجر، والهند، وبنين، موضحا أن تكلفة بناء المسجد تختلف بحسب الدولة، والمساحة، وعدد المصلين وبين أنه يمكن للمتبرع اختيار المسجد الذي يرغب في التبرع به من بين عدد من النماذج التي وفرتها الجمعية.