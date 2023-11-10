عبدالعزيز بن سلمان وقّع 5 مذكرات تفاهم مع دول أفريقية للتعاون في مختلف مجالات الطاقة

خالد الفالح: المملكة تسعى إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية النوعية والتجارة البينية مع أفريقيا



انطلقت أمس أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي- العربي- الأفريقي، بحضور نخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.



وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان: «يمر عالمنا اليوم بمرحلة تحولات اقتصادية عميقة، حيث نشهد تسارع ظهور التقنيات المبتكرة، والتحول إلى قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة التصور لسلاسل الإمداد العالمية، ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة ودول القارة الأفريقية، خصوصا مع وجود الممكنات في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة». وأكد الجدعان أن علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط، بل نحن شركاء، يجمعنا تاريخ مشترك ومصير مشترك، حيث تعود أصول التجارة مع القارة الأفريقية إلى العصور القديمة، حين اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق التجارة إلى أفريقيا، وكانت وما زالت المملكة سوقا نشطة للسلع الأفريقية على مدى قرون.



استثمارات ضخمة



من جانب آخر، قال وزير الاستثمار السعودي م.خالد الفالح، إن استضافة المملكة لأعمال القمة السعودية- الأفريقية، التي تحمل عنوان «شراكة مثمرة»، تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



وعبر الفالح عن اعتزازه باستقبال المملكة هذا العدد من قادة الدول الأفريقية المشاركين في القمة، وتطلعه إلى النتائج الإيجابية التي ستسفر عنها، مبينا أن العلاقات التي تربط المملكة بدول أفريقيا هي علاقات تاريخية متينة، تقوم على الأخوة والجوار والمصالح المشتركة، إضافة إلى الأبعاد الإنسانية، والدينية، والاجتماعية، فضلا عن الجوانب الاقتصادية والثقافية.



وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى رفع مستوى الشراكات الاستثمارية النوعية، والتجارة البينية مع الدول الأفريقية، وستواصل العمل على تمكين شراكات القطاع الخاص، وتشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية.



وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية في دول القارة الأفريقية بلغ، حتى الآن، نحو 274 مليار ريال، (73 مليار دولار)، مؤكدا أن هذا الرقم مرشح للتصاعد بقوة، خاصة في مجالات حيوية مثل التعدين، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة التقليدية والمتجددة، وغيرها، وذلك مع ما تشهده العلاقات السعودية من نمو وتطور في ظل انعقاد هذه القمة.



توقيع مذكرات تفاهم



وخلال فعاليات المؤتمر، وقع وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس، 5 مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الأفريقية هي: إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواندا، حيث شملت هذه المذكرات، التي وقعت خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي- العربي- الأفريقي، المنعقد حاليا في العاصمة (الرياض)، التعاون في مختلف مجالات الطاقة.



كما تؤسس مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع رواندا، العمل على تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للغاز والبترول، والتركيز على الابتكار وصداقة البيئة، وتعزيز التكامل بين الصناعتين البترولية والبتروكيميائية، وتنمية الطلب على الموارد الهيدروكربونية، وتحقيق مستهدفات مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».



وفي سياق متصل، وقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مذكرة تفاهم مع وزير المالية المصري د.محمد معيط، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي، وتهدف المذكرة إلى إقامة حوار مالي رفيع المستوى، وإطلاق حوار دوري ومنتظم بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين.



«السعودي للتنمية» يقدم ملياري ريال قروضاً ميسرة لدعم المشروعات الأفريقية



وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي- العربي- الأفريقي، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.