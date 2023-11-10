في إطار تعزيز دعمها للدول الأفريقية الشريكة وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار حتى عام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الأفريقية.



جاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية د.محمد بن سليمان الجاسر خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة العربية الافريقية والقمة السعودية الافريقية والتي عقدت في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.



وقال بن سليمان: إن العديد من البلدان الافريقية معرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ، ويعد تعزيز القدرة على الصمود في وجه هذه التغيرات والتكيف معها حاجة ملحة.



وفي بيان مشترك نصت مجموعة المؤسسات التنموية العشر على ما يلي: «وإذ ندرك أن العلاقة بين التنمية المستدامة وتمويل أنشطة العمل المناخي هي علاقة شاملة ومعقدة، تؤكد مجموعة التنسيق العربية مجددا على التزامها بزيادة المساعدات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وللمساعدة في سد ثغرات الاستثمار في سبل الوصول الى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، هذا بالإضافة إلى الأمن الغذائي».



وسيدعم تمويل المجموعة المخصص المبادرات في مجالات عديدة مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، تعزيز التكامل والتواصل الاقليمي، تمويل التجارة وتيسيرها، مبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعلم لهم، تعزيز الدعم للدول الهشة، تعزيز فعالية التنمية، تمويل القطاع الخاص، الأمن الغذائي، الفقر، والبطالة. كما جاء في البيان «نحن نقر بالحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات المنسقة وفي الوقت المناسب».



وبالنيابة عن مجموعة التنسيق العربية، قال د.محمد الجاسر، رئيس البنك الاسلامي للتنمية: «إن ايماننا بإفريقيا الواعدة، ومجتمعاتها الحيوية، وشبابها الحيوي لا تتزعزع، ومع ذلك، فإننا ندرك تماما التحديات التنموية التي تواجهها القارة، تداعيات الوباء العالمي الاخير، تحديات الامن الغذائي، وأزمة المناخ المتصاعدة، نحن ملتزمون بالعمل جنبا الى جنب مع الدول الافريقية والكيانات الاقليمية، مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الانمائية الاخرى».