أكد محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، حرص البنك وإيمانه بأهمية تشجيع ودعم الكوادر الوطنية بشتى المجالات كجزء من نهج مستمر وثابت، مبينا أن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية تأتي كإحدى هذه الصور، وأن جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي التي تعتبر إحدى برامج «كفاءة» تستهدف تشجيع البحث العلمي في الشأن الاقتصادي والمصرفي وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة على تطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفي والمالي.



وأشار الهارون في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، الذي عقد برعايته وحضوره أمس الخميس، بمشاركة واسعة من قياديي القطاع المصرفي، أشار إلى سعي «المركزي» لترسيخ النهج العلمي في تطوير الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علميا وعمليا في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي، والعمل على تطوير ودعم هذه الجائزة ليكون للأبحاث والباحثين حضور وتأثير أكبر من خلال أبحاثهم ودورها المأمول في الإسهام بتطوير القطاع المصرفي والمالي، مشيدا بالمستوى المتميز للأبحاث العلمية المتقدمة للجوائز.



وقدم الهارون في كلمته التهنئة للفائزين وطالبهم بالاستمرار بجهودهم البحثية، مؤكدا ضرورة أن تتناول أبحاثهم في المستقبل التحولات الجديدة التي تواجه القطاعات الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على التكنولوجيا والتي أصبح تأثيرها ملموسا ويقود نماذج الأعمال لمزيد من التغير والتشكل، الأمر الذي يتطلب مزيدا من البحث والتطوير.



وأشار المحافظ إلى أن النجاح الذي حققته جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي في دورتيها الأولى والثانية، ما هو إلا انعكاس لأهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة وتسليط الضوء على المتميزين منهم وتحفيزهم لابتكار الحلول لتطوير واقع العمل المصرفي والمالي الكويتي.



واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالإعلان عن إطلاق «جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي ـ 2023» مشيرا إلى أن التفاصيل الخاصة بالجائزة وشروط الترشح وكيفية تقديم الأبحاث ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة «كفاءة» kafaakw.org، وبإمكان المهتمين والراغبين في المشاركة الدخول إلى الموقع للاطلاع على التفاصيل، وتقديم طلبات الترشح على النماذج الخاصة لذلك بداية من يوم 9 نوفمبر 2023 ولغاية يوم 23 مارس 2024.



علما بأن لجنة جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، ستعقد ورشة عمل لمدة يوم واحد للباحثين المهتمين حول كيفية كتابة بحث علمي، للاطلاع على تفاصيل ورشة العمل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة كفاءة.



من جانبها، أكدت المديرة العامة لمعهد الدراسات المصرفية، رنا النيباري، أن هذه الجائزة تقع ضمن استراتيجية بنك الكويت المركزي الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها من خلال مبادرة «كفاءة» التي تتضمن عددا من البرامج رفيعة المستوى الموجهة لمختلف الشرائح من أبناء الكويت ومنها جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للبحوث المقدمة لجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي قد بلغ 24 بحثا قبل منها 11 بحثا.



وفي هذا العام ولأول مرة يتم منح جوائز مادية للأبحاث التي تفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، كما قدم للفائزين شهادات تقدير وهدايا تذكارية، فضلا عن طباعة البحث الفائز بالمركز الأول والعمل على نشره وتوزيعه ليكون مرجعا للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة، وتشكلت لجنة التحكيم من أعضاء من: بنك الكويت المركزي، بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت الوطني، بنك الخليج بالإضافة إلى ممثل عن معهد الدراسات المصرفية، كما تم اختيار ثلاثة محكمين من خارج الكويت.





الفائز الأول

تم الإعلان عن نتائج لجان التحكيم للجوائز، حيث منحت جائزة الطالـــب الاقتصادي الكويتي للبحث المعنون «رقمنة قطاع تمويل التجارة في الكويت: منظور تكلفة المعاملات لخطابـــات الائتمان على أساس تقنية البلوكتشين» المقدم من سلمان صلاح بدر علي نقي.



الفائز الثاني



تم مـنــح سـعــود عبدالعزيز عبد الله العميري المرتبة الثانية عن بحثه «دراسة تأثير الأخلاقيات في تطبيق التقنيات المالية في سوق التجزئة في الكويت».

الفائز الثالث

حصل البحث المعنون «تقييم الاستقرار المالي لدولة الكويت: مؤشر مقترح لقياس الاستقرار المالي لدولة الكويت» المقدم من عبد الله سعد محمد السريع على المركز الثالث.