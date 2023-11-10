مفرح الشمري



انتهت لجنة الفرز والمشاهدة لمهرجان الرياض للمسرح الذي سيقام ديسمبر المقبل، بعد أن رشحت 10 عروض مسرحية للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وسيتم إعلان أسماء المسرحيات المشاركة في المهرجان قريبا خلال مؤتمر صحافي للجهة المنظمة للمهرجان.



وقد قامت اللجنة المكونة من د.سامي الجمعان ود.عبدالله العابر ود.ملحه العبدالله والكاتب والمخرج أحمد السروي والمخرج صبحي يوسف بجهود كبيرة في عملية فرز النصوص التي وصلت لأكثر من 80 نصا ومشاهدة 20 عرضا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بعد دعمها من قبل هيئة المسرح والفنون الأدائية التي يرأسها سلطان البازعي ومتابعة حثيثة من رئيس المهرجان الفنان القدير عبدالإله السناني في مرحلتها الأولى لتقديمها في مناطق إنتاجها.



مهرجان الرياض للمسرح يأتي امتدادا لجهود هيئة المسرح والفنون الأدائية في تعزيز الحراك المسرحي ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي الى جانب إيجاد تظاهرة مسرحية تعزز حضور المسرحيين السعوديين واكتشاف المواهب وصقلها.



ويتضمن المهرجان ندوات فكرية متخصصة وجلسات حوارية استضافت نجوما وشخصيات مؤثرة على مستوى العالم العربي والدولي.



ويخصص المهرجان للفائزين جوائز مادية تعتبر الأعلى بالعالم العربي التي تقدم في مهرجان للمسرح، ويبلغ عددها 8 جوائز سواء لأحسن عرض وأفضل ممثل وممثلة وأفضل سينوغرافيا وديكور وإضاءة وغيرها من الجوائز دعما للمميزين والمواهب الواعدة.