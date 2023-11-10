تعاقدت الفنانة آيتن عامر مؤخرا على المشاركة في مسلسل خليجي يضم عددا كبيرا من نجوم الوطن العربي، حيث يتم التحضير له خلال الأيام المقبلة استعدادا لبدء التصوير بداية ديسمبر المقبل، وذلك لعرضه في رمضان المقبل، حسب مجلة «لها».



إلى ذلك، تواصل آيتن حاليا تصوير دوريها في فيلمي «درويلة» مع الفنان عمرو عبدالجليل، والمقرر عرضه في موسم الشتاء السينمائي، ويضم الفيلم بجوار آيتن وعبدالجليل كلا من: محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور وآخرين، قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبدالرحمن فتحي، وإخراج معوض إسماعيل.



كما تشارك في فيلم «عنب» والذي يشكل التعاون الثاني على التوالي بين عامر وبيومي فؤاد بعد فيلم «مندوب مبيعات»، والذي عرض قبل فترة في دور العرض وتم رفعه لعدم تحقيقه إيرادات جيدة، وتدور أحداثه حول بيومي فؤاد الذي يعمل في دبي ويعاني من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائما حتى يتعرف على آيتن وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، ويشاركهما في الفيلم: محمود حافظ، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، قصة أمين جمال، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، إخراج أحمد نور.