سماح جمال



أرجع المخرج القدير غافل فاضل أسباب غيابه عن الساحة الفنية إلى أسباب إنتاجية، وقال في تصريحه لـ «الأنباء»: أنا متواجد ومستعد للعمل في حالة قدم لي العمل المناسب، ولكن بعض المنتجين تغيرت توجهاتهم وأصبحوا «ما يبون الخبرات»، وللأسف أن من يفكر بهذه الطريقة لا يعرف أهمية الخبرة التي تبنى على مدار السنوات وبعد العديد من التجارب، حتى يكتسبها الشخص.



وأكمل: اليوم العملية الفنية في غالبيتها محكومة بعملية الربح وحده، ولم يعد يفكر الكثيرون في شيء سوى الربح، وحتى النقاشات الفنية والإنسانية التي كنا نقوم بها بصورة متواصلة لتثرينا فكريا وفنيا وإنسانيا لم يعد لها وجود.



ونفى أن يكون لديه تفكير في العودة إلى الإنتاج الفني مجددا، وأضاف: أعتقد أن الإنتاج والتوزيع مدرسة «بروحها» والأفضل أن أكون مخرجا.