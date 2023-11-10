يعقوب العوضي



خسر فريق كرة اليد بنادي الكويت أمام فوكس برلين الألماني بنتيجة 37-28 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة (ب) ببطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقامة على الصالة الرياضية في مدينة الدمام، وبذلك يحصل برلين على العلامة الكاملة بـ 4 نقاط ويتصدر المجموعة، فيما يحتل الكويت المركز الثاني بنقطتين وسان فيرناندو الارجنتيني المركز الثالث، ليفقد الأبيض فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية رسميا ويلعب على أدوار الترضية (من الـ 5 إلى الـ 8). وفي هذا الإطار أكد حارس الكويت علي صفر، ان الفريق حاول التأهل إلى المربع الذهبي إلا أن الرياح جاءت بما لا نشتهي وكانت الخسارة من الفريق الألماني الذي ينافس على لقب الدوري الألماني أيضا وبطولات أوروبا.وأضاف صفر انه لابد من اكتساب الخبرة للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، حيث تنتظرنا المنافسة على اللقب الآسيوي في بطولة الأندية الآسيوية التي تستضيفها البلاد نوفمبر الجاري.



وفي إطار متصل أسفرت الجولة الثالثة من الدوري العام للشباب تحت 19 عاما، والتي دارت منافساتها مساء أمس على ملعب وصالة مركز الشهيد فهد الأحمد في مقر اتحاد اللعبة في الدعية عن فوز السالمية على العربي 37-34، كما فاز القرين على القادسية 45-17، فيما عبر الصليبخات منافسه اليرموك بنتيجة 29 -18، وفاز كاظمة على الكويت 30-27



وبذلك يتصدر القرين الترتيب العام مؤقتا برصيد 6 نقاط ويليه كاظمة وصيفا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، والسالمية ثالثا برصيد 5 نقاط، فيما يحل الكويت رابعا بفارق الأهداف عن السالمية.