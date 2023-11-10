قال رئيس اتحاد الكراتيه فايز الديحاني، إن المنتخب الوطني للعبة أحرز 5 ميداليات متنوعة في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب التي اختتمت أمس في كازاخستان بعد فوز أبطال الكويت بميدالية ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزيتين. وقال الديحاني إن جميع الميداليات التي نالها «أزرق الكراتيه» بالبطولة التي استمرت 7 أيام جاءت ضمن فئة «الكوميتيه» القتالية، إذ توج اللاعب موسى المطيري بالميدالية الذهبية بعد إحرازه المركز الأول ضمن مسابقة «تحت 61 كيلوغراما».



وأضاف أن اللاعبين سامي الإبراهيم وفهد العازمي أحرزا الميداليتين الفضيتين بعد حلولهما بالمرتبة الثانية بمسابقتي «تحت 57 كيلوغراما» و«فوق 70 كيلوغراما» على التوالي، فيما نال حيدر هاشم وجاسم بافقير البرونزيتين.