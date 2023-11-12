أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار رقم (213) لسنة 2023 بشأن استحداث وحدات تنظيمية تتبع إدارة الرعاية الأسرية جاء فيه:
- مادة أولى:
تستحدث الوحدات التنظيمية التالية بمستوى قسم وتتبع تنظيميا إدارة الرعاية الأسرية.
1 - وحدة غرب عبدالله المبارك (B).
2 - وحدة جابر الأحمد (N5).
مادة ثانية:
وتزاول تلك الوحدة الاجتماعية المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري رقم (1994/7) بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.
مادة ثالثة:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة:
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.