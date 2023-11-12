أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار رقم (213) لسنة 2023 بشأن استحداث وحدات تنظيمية تتبع إدارة الرعاية الأسرية جاء فيه:



- مادة أولى:



تستحدث الوحدات التنظيمية التالية بمستوى قسم وتتبع تنظيميا إدارة الرعاية الأسرية.



1 - وحدة غرب عبدالله المبارك (B).



2 - وحدة جابر الأحمد (N5).



مادة ثانية:



وتزاول تلك الوحدة الاجتماعية المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري رقم (1994/7) بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.



مادة ثالثة:



يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.



مادة رابعة:



يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.