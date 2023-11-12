نظمت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها الـ 12 معرضا مصاحبا تحت عنوان «في صحف مكرمة» أثرت خلاله ذائقة الزوار الثقافية والدينية بعرضها للمصاحف والمخطوطات الإسلامية وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية.



ويسلط المعرض الضوء على مراحل كتابة المصحف واهتمام المسلمين به على مر العصور، وتقديم عرض لمراحل تطور سلسلة من كتابة المصاحف وعرض المخطوطات الأصلية الخاصة بكل مرحلة تاريخية أو صور عنها.



ويتضمن المعرض عددا من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها جهات حكومية وجمعيات ذات صلة من الكويت ودول عربية وأجنبية وفنانين وخطاطين من مختلف دول العالم.