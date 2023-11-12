حقق المتسابق سالم الصراف المركز الثاني في الجولة الأولى من بطولة قطر لسباقات الـ (دريفت) للسيارات بالعاصمة القطرية الدوحة.



وقال الصراف في تصريح، إن تحقيق هذا المركز جاء عقب فوز منافسه العماني هيثم الحديدي بالمركز الأول، مشيرا إلى أن بطولة قطر للـ (دريفت) تشمل خمس جولات.



وأضاف أن الأهم هو جمع النقاط في بقية الجولات وذلك للتتويج في النهائي، مبينا أنه في كل جولة من جولات البطولة يتم احتساب نقاط للفائزين.



يذكر أن الفائز بالمركز الأول في الجولة الأولى من بطولة قطر لسباقات الـ (دريفت) العماني هيثم الحديدي والثاني سالم الصراف والثالث العماني أحمد العامري.