الدوحة - فريد عبدالباقي



يدرس المحترف الجزائري بنادي الغرافة القطري ياسين براهيمي، اعتزال اللعب دوليا، احتجاجا على تجاهل مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي له، والذي أعلن عن قائمة تضم 23 لاعبا للمشاركة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره الصومالي 16 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى من التصفيات، وفي الجولة الثانية يلتقي مع المنتخب الموزمبيقي 19 الجاري.



ويقدم براهيمي مستويات أكثر من رائعة مع فريقه الغرافة في الدوري القطري، حيث يحتل قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه لاعب السد أكرم عفيف، فيما يحتل المهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل أولونغا المركز الثالث برصيد 7 أهداف متساويا مع المحترف التونسي للنادي الأهلي نعيم السليطي.



وكان آخر ظهور لبراهيمي مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية، حيث ودع حامل اللقب المنافسات من الدور الأول في كبرى مفاجآت النسخة الثالثة والثلاثين والتي استضافتها الكاميرون في 2022.



هذا، ودخل لاعبا الدحيل والسد المعز علي، وأكرم عفيف في قائمة الـ 100 مباراة دولية بقميص منتخب قطر ليحققا إنجازا مميزا في مسيرتهما الحافلة مع العنابي، حيث وصل المعز وأكرم إلى 101 مباراة دولية ولا يزال كلاهما قادرا على زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.



وتضم قائمة نادي المائة كلا من مدافع الغرافة السابق بلال محمد، واللاعب السابق لناديي السد والجيش وسام رزق، ولاعب الوكرة السابق جاسم التميمي، ومهاجم نادي قطر الحالي سيباستيان سوريا.