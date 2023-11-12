

القاهرة - محمد سامي



تصاعدت وتيرة الخلافات بين اتحاد كرة القدم المصري ومسؤولي نادي بيراميدز على خلفية قرار الاتحاد بتحويل ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز إلى لجنة الانضباط عطفا على التغريدة التي نشرها على صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل مهاجما فيها المنظومة التحكيمية بعد هزيمة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.



وكان بيراميدز قد أصدر بيانا في وقت سابق ذكر فيه «لا نريد الانتقاص من فوز الزمالك، لكننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة والبطاقات الصفراء والحمراء».



فيما رد الاتحاد المصري ببيان رسمي شديد اللهجة قائلا: «الإدارة التنفيذية بنادي بيراميدز تحاول أن توهم البعض بأن التحكيم هو المسؤول عن الخسارة، لذا فإن الاتحاد المصري سيتخذ كل الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات غير المقبولة التي جاءت في البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي بحق طاقم حكام المباراة، والتي يرفضها الاتحاد المصري جملة وتفصيلا».



من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعا غدا الإثنين لمناقشة أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للكولومبي كارلوس أوسوريو، ومن المنتظر أن يتولى المدير الفني المؤقت للفريق معتمد جمال مسؤولية قطاع الناشئين.



هذا، وقد قرر المجلس منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم نسبة من مستحقاتهم المالية المتأخرة، وذلك عقب الفوز على بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر.



وأكد مصدر مقرب من إدارة الزمالك أن المجلس بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن الثلاثي الموقوف أحمد فتوح والحارس محمد صبحي ومصطفى الزناري بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية بالنادي.



وفي السياق ذاته، دافع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن قرار البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الذي أعلن مؤخرا عن قائمة المنتخب متضمنة اسمي لاعبي الزمالك الموقوفين لأسباب انضباطية محمد صبحي والظهير الأيسر أحمد فتوح استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في أول جولتين من تصفيات كأس العالم.



وأكد بركات تمتع البرتغالي بكامل الحرية لاختيار من يراه مناسبا لتمثيل المنتخب الوطني، وأن مجلس الاتحاد يدعمه بشكل كبير لتحقيق الإنجاز المنتظر بالعودة لمنافسات المونديال.