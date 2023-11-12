بداح العنزي



تبحث لجنة الأحمدي خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة نصار العازمي، طلب وزارة العدل تجديد قرار المجلس البلدي بشأن إعادة تخصيص موقع لمحكمة الأسرة بمحافظة الأحمدي - العقيلة، وكتاب جمعية الفحيحيل التعاونية بشأن قرار المجلس البلدي بشأن تغيير نشاط المبنى الإداري الى نشاط تجاري ليكون الموقع السابق نشاطا تجاريا.



من جانب آخر، تناقش لجنة محافظة مبارك الكبير خلال اجتماعها برئاسة نصار العازمي الثلاثاء طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل شكل وأبعاد موقع خزان لتجميع مياه الأمطار بمساحة 7898.5م2 مع تخصيص مسار ربط الخزان في منطقة صباح السالم قطعة 3 بمحافظة مبارك الكبير.



كما ستبحث اللجنة طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق 1.