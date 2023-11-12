شهدت العاصمة البريطانية لندن اشتباكات بين تظاهرين خرجوا في مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين ومحتجين معارضين لهذه المسيرة ينتمون إلى اليمين المتطرف.



وتدخلت الشرطة لتجنب الاشتباكات بين الجماعتين المتنافستين، واعتقلت العشرات من انصار اليمين، مبررة ذلك بـ «منع الإخلال بالسلم العام».



وقالت شرطة لندن، في منشور على منصة «إكس»، إنها تصدت لاعتداء من محتجين مناهضين كانوا في المدينة «بأعداد كبيرة»، مضيفة أنها لم تسمح لهم بمواجهة المسيرة المؤيدة للفلسطينيين.



وأوضحت ان أعضاء من جماعات يمينية ألقوا زجاجات على أفراد الشرطة وذلك في حادثة منفصلة في الحي الصيني على بعد نحو ميل شمال النصب التذكاري.



وقالت الشرطة إنها نشرت ما يقرب من ألفين من أفراد الأمن لمنع انتشار الفوضى.



وانطلقت التظاهرة التي نظمها «ائتلاف أوقفوا الحرب» تحت شعار «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين»، بعد التوقف دقيقتين صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم «ذكرى الهدنة» أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن.



ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بـ «وقف قصف غزة» بعد أكثر من شهر على هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» على إسرائيل.



وشارك مئات الآلاف في «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين»، وهي الأحدث في سلسلة مسيرات يجري تنظيمها في العاصمة البريطانية لإظهار الدعم للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وتم تنظيم المسيرة على الرغم من دعوة وزراء في الحكومة البريطانية إلى إلغائها، بسبب تزامنها مع احتفال «يوم الهدنة»، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى ويحتفى به تكريما لذكرى الأشخاص الذين قتلوا في العمليات العسكرية.



وقال أحد منظمي حملة التضامن مع فلسطين لوكالة «رويترز» ويدعى بن جمال إن ما يصل إلى مليون شخص شاركوا في المسيرة. وهتاف المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين «من النهر إلى البحر ستتحرر فلسطين».



وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في «يوم الهدنة»، ووصفها بأنها «تنم عن عدم احترام».



وعلى الرغم من أن المسيرات السابقة لحملة التضامن مع فلسطين كانت سلمية بشكل عام، فإنه تم اعتقال أكثر من 100 شخص بسبب إظهار الدعم لـ «حماس»، التي تصنفها بريطانيا منظمة إرهابية، أو حمل لافتات تحمل شعارات مسيئة.