أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عين مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي أنهيت مهامه.



وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية أمس إن العرباوي، وهو ديبلوماسي سابق، تولى مهام منصبه على الفور ليحل محل أيمن بن عبدالرحمان الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2021. وأضاف البيان أن الرئيس تبون عين كذلك بوعلام بوعلام مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، وكان يشغل سابقا منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والشؤون القضائية. ورئيس الوزراء الجديد ديبلوماسي مخضرم وشغل منصب مدير ديوان الرئيس الجزائري منذ أشهر وكان قبل هذه المهمة رئيس بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة لسنوات.



وخلال مساره الديبلوماسي الطويل، تقلد العرباوي عدة مناصب منها سفير لدى باكستان، ومدير عام للشؤون القانونية والقنصلية، ومدير ادارة المغرب العربي، ومدير ادارة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية.



وتم استدعاؤه في أكتوبر 2019 من منصبه سفيرا في القاهرة وممثلا دائما للجزائر لدى جامعة الدول العربية، وتعيينه مستشارا لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، قبل أن يعين في سبتمبر 2021 سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.