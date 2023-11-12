القاهرة - ناهد إمام



عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا عبر «فيديو كونفرانس»، مع السادة المستثمرين المصريين بالخارج مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة آخر تطورات مراحل وإجراءات تأسيس الشركة، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشؤون مكتب الوزير، والأستاذ وسيم زكي المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والنائب د.فخر الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.



واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالمستثمرين المشاركين، مشيرة إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، من أهم المنجزات التي حققتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج.