هالة عمران



شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة الفيوم، وذلك ضمن جولته التي قام بها لمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة «خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسة»، والتأكد من وصول آثارها للمواطنين في مختلف المحافظات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توافر السلع، لاسيما الأساسية، بمختلف الأسواق بكميات وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المبادرة على النحو المتفق عليه، كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع العارضين أكد خلاله ضرورة استمرار المبادرة بنفس الأسعار، موجها بنزول فرق تفتيش بصورة دورية للتأكد من استمرار البيع بالأسعار المعلنة.



وخلال تفقده معرض «أيادي مصر»، لدعم الحرف التراثية واليدوية، بمحافظة الفيوم، أكد مدبولي أن المعرض مهم ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لاسيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، نظرا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.



كما شهد مدبولي في خلال الزيارة الافتتاح وبدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة.



وأشار مدبولي الى أن بدء تشغيل هذا المركز بمحافظة الفيوم يأتي استكمالا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق مستهدفات تلك المراكز في ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.