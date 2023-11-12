مجلس الإدارة يسعى للحفاظ على قوة المركز المالي للجمعية بانتهاج سياسة متوازنة بين المبيعات والمشتريات والمصروفات والإيرادات

السياسة التسويقية تهدف إلى توفير جميع الأصناف بأسعار منافسة



قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية عبدالله خالد الغريب انه بفضل الله تم إعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهيه في 31/08/2023، حيث بلغت فيها مبيعات الجمعية 14184471 دينارا وقد حققت الجمعية أرباحا صافية قدرها 1012431 دينارا.



وأضاف الغريب ان الجمــــعية ستـــقوم بتـوزيع عائد 12% على مشــــتريات المــساهمين بقيمة 586975 دينارا بعد انعقاد الجمعية العمومية.



وأشار الغريب إلى أن مجلس الإدارة يحرص كل الحرص على الحفاظ علي قوة المركز المالي للجمعية، وذلك بانتهاج سياسة متوازنة بين المبيعات والمشتريات والمصروفات والإيرادات، الأمر الذي أدى بالجمعية إلى نقلة نوعية يشهد بها الجميع.



وبين أن السياسة التسويقية التي تقوم بها الجمعية التي تهدف إلى توفير جميع الأصناف بالأســعار المــــنافسة للمستهلكين، مع الحرص على إقـــامة المهرجانات التسويقية الشهرية والأسبوعية التي تقــــلل الأعــــباء على كاهل المستهلكين والمساهمين، وأن مجــــلس الإدارة يسعى دائما إلى مزيد من الــــتطوير وتحسين الخدمات المقدمة.