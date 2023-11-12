مازن حوا: الشركة واصلت رحلتها الثابتة نحو النمو والمرونة المالية.. وتحقيق نتائج إيجابية



أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت صافي أرباح بلغ 4.7 ملايين دينار، مقارنة بصافي ربح قدره 8.2 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي. وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الأرباح التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 41% لتصل إلى 18.8 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بـ 13.3 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.



وفي الربع الثالث من عام 2023، واصلت شركة العقارات المتحدة تحقيق نتائج مالية إيجابية، وأظهرت نموا في عملياتها الرئيسة في قطاع الإيجارات والضيافة، حيث حققت هذه القطاعات زيادة ملحوظة في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2023، بنسبة 29.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 قابله انخفاض في إيرادات قطاع المقاولات والخدمات بلغ 7 ملايين دينار مقارنة بـ 10.6 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.



وعلاوة على ذلك، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أظهرت عمليات شركة العقارات المتحدة للإيجارات والضيافة أداء ماليا جيدا بنسبة نمو في الإيرادات بلغت 36.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وبالإضافة إلى ذلك، حقق إجمالي الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من العام 2023 زيادة بنسبة 70.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 حيث انعكس هذا الزخم الإيجابي في الربحية حتى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث حققت الشركة نموا ملحوظا بنسبة 41.4% في الإيرادات التشغيلية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. تعكس هذه النتائج التزام العقارات المتحدة بتحقيق أداء مالي واعد واستمرار النجاح في عملياتها التجارية الرئيسة.



وتعليقا على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «في الربع الثالث من عام 2023، واصلت العقارات المتحدة رحلتها الثابتة نحو النمو والمرونة المالية. يسعدنا الإعلان عن ربع آخر من النتائج المالية الإيجابية، فالزيادة في صافي الربح إلى جانب الارتفاع الجيد في الربح التشغيلي، تعكس جهدنا المستمر في تعزيز محفظة أصول الشركة وتعزيز قدرتها على نمو الإيرادات. وتعد هذه الإنجازات شهادة على نهجنا الاستراتيجي وقدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق».



واختتم حوا قائلا: «سنظل في السنوات المقبلة القريبة والبعيدة ملتزمين بالابتكار والاستدامة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالمنفعة المشتركة لجميع المساهمين. كما يؤكد الأداء المالي الجيد للشركة على قدرتها على الصمود وقوتها، ونتطلع إلى الفرص الواعدة التي تلوح في الأفق».