تستعد شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية، لإطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال غدا، وذلك في نسخته الرابعة، حيث تمتد فعالياته من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عالمية تفوق 222 خبيرا.



وفي هذا السياق، كشفت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس شركة «ايكوسيستم للاستشارات الإدارية» ورئيسة المؤتمر د.هنادي مبارك المباركي، عن تنظيم المؤتمر في نسخته الرابعة تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، حيث سيبدأ حفل الافتتاح المؤتمر بكلمة للوزير.



وأشارت إلى أن حفل الافتتاح سيشهد مشاركة 39 شخصية من الشيوخ والوزراء والديبلوماسيين والقياديين والمؤسسات التمويلية والبحثية والأكاديمية، لافتة إلى أنه على مدار 3 أيام المؤتمر سيقدم الخبراء وراسمي السياسات تجاربهم الناجحة من خلال التركيز على 10 محاور رئيسية.



وأوضحت المباركي أن المؤتمر يضم فريق تحكيم دوليا يشرف على اختيار الفائزين في مسابقة «كويت ايفيل» العالمية، والتي انطلقت من الكويت مع جوائز مالية بقيمة 10 آلاف دولار للفائزين وميداليات عالمية وشهادات معتمدة وسوف يتم اختيار عشرة فائزين من كل فئة دعما من د. هنادي المباركي إلى منظومة الابتكار وريادة الأعمال عالميا.



وقالت إن المسابقة تنقسم إلى 6 فئات رئيسية، وهي: الفئة الأولى افضل مخترع شارك في المؤتمر، والفئة الثانية افضل شركة شاركت بالمؤتمر، والفئة الثالثة افضل عرض تقديمي شارك بالمؤتمر، والفئة الرابعة افضل مؤثر ابتكاري، والفئة الخامسة افضل مؤثر ريادي، والفئة السادسة افضل مؤثر تكنولوجي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أيام المؤتمر، موضحة أن حفل تكريم الفائزين سيكون في 15 فبراير 2024 بالكويت.



ولفتت المباركي إلى أن فعاليات المؤتمر لهذا العام ستتزامن مع انطلاق اكسبو 2023، وهو الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق افتراضيا عبر منصة الذكاء الاصطناعي من خلال مشاركات تفوق 500 مشارك مجانا.



ودعت المباركي المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمختصين والمهتمين الى التسجيل المجاني في المؤتمر والمعرض عبر رابط شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية:



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