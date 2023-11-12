يعقوب العوضي



خسر الكويت من الأهلي المصري بنتيجة 25-35 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن أدوار الترضية في كأس العالم للأندية لكرة اليد في السعودية (سوبر جلوب)، وبذلك سيلعب مع الخاسر من لقاء الخليج السعودي والنجمة البحريني على المركزين السابع والثامن.



وكان «الأبيض» قد فاز في افتتاح المنافسة على سان فيرناندو الأرجنتيني 41-28 وقدم مستوى جيدا أمام فوكس برلين الألماني رغم الخسارة، إلا أن الأهلي المصري كانت له اليد العليا في حسم المواجهة.



وتحدث مدرب الكويت لقناة «إس إس سي» هيثم الرشيدي عقب المباراة قائلا: «لم نكن بيومنا. كنا سيئين في كل الجوانب والأهلي كان قويا جدا بدنيا»، وواصل: «عانينا من بعض الإصابات ولم نستطع مجاراتهم وأهدرنا العديد من الفرص وكل ذلك أثر علينا ضدهم».



وأضاف الرشيدي: «الأهلي فريق أوروبي وليس فريقا عاديا، اليوم لم أشعر بالرضا عن أي شيء. والآن نستعد للبطولة الآسيوية».



قرعة آسيوية اليد



إلى ذلك، أوقعت قرعة البطولة الآسيوية لكرة اليد في نسختها الـ21، التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 11 حتى 22 يناير المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج 2025، منتخب الكويت في المجموعة الأولى رفقه قطر وعمان والصين تايبيه، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا، بينما وقع المنتخبان العراقي والسعودي في المجموعة الثالثة برفقة الهند واليابان، كما ضمت المجموعة الرابعة كلا من البحرين والإمارات وهونج كونج وكازاخستان. ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي يضم 8 منتخبات سيتم توزيعها على مجموعتين بنظام الدوري، ويتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي بالإضافة إلى التأهل مباشرة إلى بطولة العالم المقبلة. وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخبات فيصل صيوان أن استعدادات «الأزرق» تجري على قدم وساق، خاصة بعد خطة الأعداد الطويلة التي مر بها من خلال المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024.



وأضاف: نواجه عدة عراقيل خاصة فيما يتعلق بالتفرغات الرياضية، كما أن الإصابات التي ألمت ببعض اللاعبين الأساسيين أثرت على الأداء العام، ولكن الجهاز الفني بقيادة سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان يعملان على تجهيز اللاعبين للاستحقاق الدولي ونتطلع لتقديم كرة يد مشرفة تليق بسمعة منتخبنا الوطني وإرثه الآسيوي.