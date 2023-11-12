يعقوب العوضي



فاز القادسية على كاظمة بنتيجة 3-0 في المباراة المعادة بينهما مساء أول من أمس على صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الاتحاد، وبذلك توج «الأصفر» بالميدالية البرونزية.



وكان كاظمة قد فاز بنفس النتيجة في المباراة الأولى، لكن خطأ تحكيميا احتج عليه القادسية بعد المباراة كان سببا في إعادتها.



وفي السياق ذاته، قام الجهاز الفني للكرة الطائرة بقيادة المدرب الوطني خالد السيف والمدرب الوطني محمد القبندي بمبادرة تقديم مكافآت مالية للاعبي البراعم تحت 10 سنوات بعد تأهلهم إلى المربع الذهبي من بطولة البراعم، وتصدر دور المجموعات على حساب الصليبخات وكاظمة.