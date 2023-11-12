

أكدت مدير عام منتجع صحارى للفروسية الفارسة دلال العبيد أن الفروسية الكويتية تمر بأفضل حالاتها، خصوصا مع انتشار العديد من أندية الفروسية في السنوات الأخيرة وزيادة عدد الفرسان والفارسات في كل المراحل العمرية، وهو أمر جيد يخدم هذه الرياضة التي يتم تنظيمها بدعم من القطاعين الحكومي والخاص.



وأضافت العبيد أن نادي صحارى للفروسية يحرص على تنظيم العديد من البطولات المحلية ويركز بصورة كبيرة على فئة المبتدئين من عمر 6 سنوات بقيادة مدربين محليين من داخل الكويت ومدربين أجانب من هولندا وبلجيكا وإيطاليا، كما يحرص النادي على تنظيم بطولات تبدأ ارتفاع الحواجز بها 50 سم، وهو أمر جيد للغاية لفئة الصغار، خصوصا أن معظم الأندية تبدأ المنافسات بها من ارتفاعات 70 سم.



وأوضحت أن الكويت تضم نخبة من الحكام والمدربين لهم بصمة كبيرة في عالم الفروسية وأيضا العنصر النسائي متميز بصورة كبيرة في مجال التحكيم.



يذكر أن نادي صحارى بدأ نشاطه بصورة رسمية مطلع يناير الماضي ويشارك في البطولات المحلية التي ينظمها أكثر من 100 فارس وفارسة، ويتم تنظيم بطولات لقفز الحواجز وبطولات لترويض الخيل في مضمار منتجع صحارى للفروسية.