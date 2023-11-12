أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية د.رشيد الحمد عن تقدير المؤسسات والجمعيات الخيرية لدور وزارت الدولة عامة، وجهود وزارات الشؤون والخارجية والدفاع والإعلام والجهات الحكومية، لتسهيلها وتذليلها العقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية في توصيلها لمستحقيها في المجتمعات الفقيرة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك جهود البعثات الديبلوماسية في الخارج لتيسير الإجراءات لإيصال هذه المساعدات.

وقال الحمد إن الكويت أميرا وحكومة وشعبا دائما ما تفزع للعمل الخيري والإنساني، ونرى بأم أعيننا التحركات الاغاثية والإنسانية من قبل الدولة لمساعدة الأشقاء في فلسطين، ويأتي هذا استمرارا للجهود التي تقوم بها الكويت في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما في قطاع غزة.

وبين أن جهود وزارت الدولة خاصة الشؤون والخارجية والدفاع والإعلام، كل في دورها ساعدتنا في توصيل المساعدات الإنسانية التي قدمتها النجاة الخيرية حتى الآن، ووصلت الى أكثر من 36 ألف مستفيد من الأشقاء في غزة وفلسطين، إضافة إلى إطلاق المبادرة الإنسانية لكفالة الأيتام في فلسطين وحتى اليوم تمت كفالة قرابة 3 آلاف يتيم.