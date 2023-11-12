«من بعد غيابك» عمل رومانسي للكاتبة علياء الكاظمي في رمضان



ياسر العيلة



المخرج القدير سائد الهواري له أسلوبه الخاص في التصوير التلفزيوني الذي استطاع من خلاله أن يؤكد انه منحاز إلى اللغة البصرية الجميلة، فهو صاحب مدرسة فنية تميزه عن باقي المخرجين في جيله، وله اختياره الدقيق لكل عمل يكون تحت قيادته، كما انه شديد الحرص على إبراز التفاصيل التي تخدم نجاح العمل ووصوله إلى المتلقي، والتأثير في المشاعر والوجدان، وأعماله السابقة مثل مسلسلي «أمينة حاف» و«الكون في كفة» وغيرهما، أثبتت انه قادر على التلون والتنوع، ولديه إمكاناته الإخراجية في مختلف القوالب والأطر الفنية.



«الأنباء» التقت الهواري في كواليس أحدث أعماله الفنية «خواتي غناتي» للكاتبة جميلة جمعة، ومن إنتاج محطة mbc، والمتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث أعرب عن سعادته بقيادة إخراج المسلسل، وقال: هذه التجربة الثالثة مع النجمة إلهام الفضالة بعد مسلسلي «أمينة حاف» و«الكون في كفة»، اللذين حققا نجاحا كبيرا لدى المشاهد في الوطن العربي، فوجودي مع هؤلاء النجوم للمرة الثالثة حافز لي لتقديم عمل يليق بمستوى الدراما الكويتية، معتبرا أن «خواتي غناتي» من المسلسلات الاجتماعية، التي تلامس وجدان الجمهور، ويحمل ثقلا دراميا وأفكارا مترابطة تظهر بشكل واضح في الإيقاع السريع للحلقات وهو أمر في صالح المشاهد، مشيرا إلى أن الجمهور سيشاهد عملا جديدا في كل تفاصيله لأنه يشبه الحقيقة في المجتمعات العربية إلى حد كبير.

وأردف: العمل يتناول قصة أربع بنات، تقوم الأخت الكبرى «غيداء» بتربية أخواتها لأن والدها مقعد وأمها توفيت ومن هنا تقود «غيداء» الأسرة وتختار لأخواتها حياتهن ومستقبلهن لدرجة اختيارها أزواجهن، وهذا أوجد نوعا من الصراع بينهن نتيجة الأنانية والخيارات التي قد لا تتناسب معهن، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمستقبل والحب والزواج وغيرها من الأمور.



من جانب آخر، كشف الهواري عن تحضيره لمسلسل جديد أيضا مع النجمة إلهام الفضالة والنجم شهاب جوهر ومعهما عدد من النجوم، منهم: محمد الدوسري ومرام ومنصور البلوشي وروان العلي وآخرون، من تأليف الكاتبة علياء الكاظمي بعنوان «من بعد غيابك»، إنتاج «دريم بيكتشرز» للمنتج شهاب جوهر للموسم الرمضاني المقبل، مشيرا الى أن التصوير سيبدأ منتصف ديسمبر المقبل.

وأكمل: العمل رومانسي تدور أحداثه حول شاهة (الهام الفضالة) المتزوجة من ابن عمها (شهاب جوهر) بغير رضاها «بالغصب» والذي يعمل مقدم برامج وتضطر للعيش معه إلى أن يظهر في حياتها من جديد حبها السابق والوحيد (محمد الدوسري) وتتوالى الأحداث.