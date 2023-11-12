عبدالحميد الخطيب



أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الفترة القليلة الماضية كتاب «أرشيف الفنان جوهر سالم»، جمع وإعداد الكاتب والباحث د.عيسى يحيى عبدالرسول دشتي، وسيكون متوافرا في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي يبدأ نهاية الجاري، في جناح المجلس الوطني.



وفي هذا الصدد، قال د.عيسى في تصريح لـ «الأنباء»: الفنان جوهر سالم، رحمه الله، لديه أدوار مؤثرة ومهمة في مسيرته المهنية، ابتداء من فترة نهاية الخمسينيات، ثم انضمامه في الستينيات الى فرقة المسرح العربي، حتى وفاته أوائل الثمانينيات، وكان لابد من توثيق أعماله وإنجازاته من خلال كتاب يضم أرشيفه الخاص.



وتابع: الكتاب يحتوي على 140 صفحة، توثق مسيرة هذا الفنان الكبير الراحل الذي قدم الفن الجميل والراقي والهادف، وعمل على رسم السعادة والابتسامة على وجوه الجمهور، لافتا الى أن الإصدار الجديد فيه صور ووثائق تنشر لأول مرة، مستدركا: ساعدني في الحصول على الصور والوثائق والمقتنيات الخاصة بجوهر سالم، إخوانه: السيدة زهرة سالم الباروني والتي كانت حريصة على أن يتضمن الكتاب كل ما يتعلق بأخيها وبحياته الفنية، وهو مادة ثرية وغنية عن مسيرته، وأيضا أخوه حبيب الباروني الذي قدم معلومات مهمة عن حيات أخيه الخاصة وهواياته وأعماله وأسرته، وأتقدم لهما بجزيل الشكر والعرفان.



وأردف: قمت بتقديم الكتاب الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والذي قام مشكورا بالترحيب بالفكرة، لاسيما أن أحد أهدافه هو حفظ تاريخ الكويت سواء الفني أو الأدبي وكذلك الثقافي، الشعبي، التراثي، مؤكدا أن إصدار هذا الكتاب إضافة كبيرة للمكتبة وحفظ لمسيرة هذا الفنان ونقلها الى الأجيال القادمة، كما انه مادة علمية ثرية للمهتمين والدارسين لتاريخ الكويت الفني.



وختم د.عيسى دشتي تصريحه لـ «الأنباء»، قائلا: قمت من قبل بكتابة اكثر من سيرة فنية لعدد من نجومنا الكبار، ومنها كتاب «الأسطورة عبدالحسين عبدالرضا في الصحافة»، وكتاب «خالد النفيسي»، وأيضا السيرة الذاتية للمصور عبدالرزاق بدران، وغيرهم، والآن «أرشيف جوهر سالم»، ملمحا الى أن أغلب المؤلفات التي قام بإعدادها هي من إصدارات المجلس الوطني، وتوجد إصدارات على حسابه الخاص، وأيضا له كتاب من إصدار مركز الدراسات والبحوث الكويتية، مشيرا الى أن كتبه تتحدث عن تاريخ الكويت.