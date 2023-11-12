يواجه برشلونة حتمية الفوز إذا ما أراد البقاء في أجواء المنافسة على اللقب عندما يلتقي ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ13 من الدور الإسباني.



وبعد فوزه الصعب على ريال سوسييداد 1-0 الاسبوع الفائت بهدف الأوروغوياني رونالدو أراوخو، سقط الفريق الكاتالوني امام شاختار دانيتسك أوروبيا، مما أدخله في حسابات دقيقة للتأهل الى الدور الثاني، إذ بات يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي المتصدر (9 نقاط)، لكن لا يفرق بينه وبين ثالث الترتيب، شاختار، سوى 3 نقاط قبل جولتين من النهاية.



كما ان فريق المدرب تشافي هيرنانديز فاز بمباراة واحدة من آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات، ومنها الخسارة الشهيرة على ارضه في الملعب الأولمبي امام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2 في المرحلة الـ11.



ويعد برشلونة مرشحا للفوز على الافيس الذي يحتل المركز الرابع عشر بـ 12 نقطة لكنه حقق في الفترة الاخيرة سلسلة من النتائج الجيدة نسبيا ومنها الفوز في المرحلة الاخيرة على ألميريا 1-0، وديبورتيفو مورسيا من الدرجات الدنيا 10-0 في كأس إسبانيا، كما خسر بصعوبة أمام اتلتيكو مدريد 1-2، وتعادل امام فياريال وريال بيتيس 1-1 في كلتا المباراتين.



واللافت هنا، ان المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي لم يسجل اي هدف في 6 مباريات وذلك للمرة الاولى منذ 10 اعوام. وسيكون عازما على فك عقدته ومعانقة الشباك من جديد.



من جهة أخرى، واصل جيرونا، مفاجأة الموسم، انتفاضته وتشبث بالصدارة عندما قلب تخلفه أمام مضيفه رايو فايكانو إلى فوز 2-1 أمس في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وكان فريق العاصمة رايو فايكانو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه ألفارو غارسيا (5)، لكن الفريق الكاتالوني رد بهدفي الأوكراني أرتيم دوفبيك (42) والبرازيلي سافيو (65).



وهو الفوز الحادي عشر لجيرونا هذا الموسم والخامس تواليا منذ سقوطه الوحيد حتى الآن هذا الموسم أمام ريال مدريد 0-3 في المرحلة الثامنة. وعزز جيرونا موقعه في الصدارة برصيد 34 نقطة.



وتشهد المرحلة ايضا مواجهة ديربي بين بيتيس وإشبيلية، كما يستضيف اتلتيكو مدريد الذي جدد عقد مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني حتى 2027، نظيره فياريال.