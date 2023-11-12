

سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ هدفين في الفوز 4-2 على هايدنهايم أمس ليقود فريقه إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مؤقتا بينما مدد رقمه القياسي في تسجيل الأهداف بألمانيا.



وافتتح كين، الذي سجل الآن 21 هدفا في 15 مباراة بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا مع بايرن، أهدافه في الدقيقة 14، وهز قائد إنجلترا الشباك مرة أخرى بضربة رأس قوية قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 17 هدفا في أول 11 مباراة في الموسم.



ورد هايدنهايم بقوة وسجل هدفين في أربع دقائق نتيجة دفاع بايرن المهزوز، حيث سجل تيم كليندينست ويان-نيكلاس بيسته شباك أصحاب الأرض لتصبح النتيجة 2-2.



لكن رفائيل جيريرو استعاد التقدم لأصحاب الأرض سريعا (72)، وأضاف إيريك مكسيم شوبو-موتنغ الهدف الرابع بضربة رأس قبل النهاية بخمس دقائق ليتقدم الفريق «البافاري» للصدارة برصيد 29 نقطة. ويستضيف باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة أونيون برلين المتعثر اليوم.