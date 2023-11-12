فرض ليتشي التعادل 2-2 على ضيفه ميلان أمس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع الفريق الضيف رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثالث، مقابل 14 نقطة لليتشي في المركز الـ 13.



انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو (28)، ولاعب الوسط الهولندي تيجاني ريجنديرز (35)، لكن ليتشي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدف عن طريق نيكولا سانسوني (66)، والزامبي لاميك باندا (70)، وفي الوقت بدل الضائع من تعرض أوليفييه جيرو مهاجم ميلان للطرد. وواصل ميلان مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي حيث فشل في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات، إذ خسر أمام يوفنتوس وأودينيزي وتعادل مع نابولي في الجولات الثلاث الماضية.



إلى ذلك، يبدو إنتر مرشحا فوق العادة للاحتفاظ بالصدارة، عندما يستضيف فروزينوني الحادي عشر في ختام المرحلة.



وتكتسي الصدارة أهمية كبيرة بالنسبة لإنتر خصوصا أنه مقبل على مواجهة مطارده المباشر يوفنتوس في تورينو بديربي «إيطاليا»، عقب النافذة الدولية وتحديدا في 26 الجاري، ثم نابولي حامل اللقب في الثالث من ديسمبر، وبينهما رحلته إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويلعب نابولي الرابع مع ضيفه إمبولي التاسع عشر قبل الأخير في مواجهة يسعى من خلالها حامل اللقب إلى تدارك خيبة أمله القارية عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أونيون برلين الألماني (1-1) في المسابقة القارية العريقة وفشله بحسم تأهله المبكر إلى ثمن النهائي.



ويبرز دربي العاصمة بين روما السابع (17 نقطة) ولاتسيو العاشر (16 نقطة).



ويدخل الفريقان الديربي بمعنويات متناقضة، فروما سيخوضه على وقع الخسارة أمام سلافيا براغ التشيكي (0-2) في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فيما يدخله لاتسيو منتشيا بفوزه على ضيفه فينورد الهولندي (1-0) بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



نيس يتعثر



تعثر نيس المتصدر بتعادله مع مضيفه مونبلييه سلبا 0-0، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وباتت صدارة نيس مهددة، بعدما حافظ على سجله خاليا من الخسارة (7 انتصارات و5 تعادلات) ورفع رصيده إلى 26 نقطة.