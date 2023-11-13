لأن التعاطف مع الآخرين يزيدنا إيمانا وقوة، انطلق فريق برجر كنج يوم 26 أكتوبر في مهمة كان الجميع سعداء بها، لأنها كانت زيارة لأطفال «كاتش وباتش» في مستشفى بيت عبدالله، للاحتفال معهم وقضاء أوقات نتشارك معهم المرح واللعب والمسابقات لنرسم لهم ذكريات جميلة لهذا اليوم، وكان استقبال الأطفال لنا مميزا وكأنهم يتمنون زيارة الآخرين كل يوم ليمضوا معهم ساعات من التواصل واللعب، وكان الأجمل في تلك الزيارة وجود العديد من عائلات الأطفال الموجودين هناك، مما زاد البهجة وجعل الأطفال ينطلقون بالمشاركة في مسابقات وألعاب هذا الاحتفال الخاص.



وكانت «برجر كنج» قد استعدت لهذه الزيارة الاحتفالية بالعديد من الأفكار والبرامج للنشاطات والفعاليات التي يمكن تقديمها، وهو ما جعل تجاوب الأطفال هناك يزيد الأوقات جمالا ومرحا بحركتهم ونشاطهم وتفاعلهم مع فقرات هذا الحفل الصغير، التي شهدت مشاركة وحضور أكثر من 70 طفلا كانت ضحكاتهم وابتساماتهم تزين المكان وهم يشاركون في المسابقات والأنشطة كالرسم والحرف اليدوية وألعاب أركيد وغيرها.



ومع اقتراب وقت الطعام، كانت «برجر كنج» جاهزة لتقدم لهم الوجبات وقطع الكيك.



ولأن المرح والتفاعل يستحق التكريم لم تنس «برجر كنج» أن تحمل معها لأولئك الأطفال باقة غنية من الجوائز والهدايا التي يمكنها أن تسليهم في أوقات فراغهم، ولم يكن فريق «برجر كنج» يود انتهاء الحفل مبكرا لكي يمضوا مع الأطفال وقتا أطول.



ويعاني بعض هؤلاء الأطفال من أمراض تحد أو تهدد حياتهم ممن يتلقون الرعاية التلطيفية من مستشفى بيت عبدالله، ولكن الوعد كان أكيدا بأنه سيكون هناك في المستقبل القريب المزيد من المشاركات والزيارات لقضاء وقت جميل معهم.