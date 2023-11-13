القاهرة ـ ناهد إمام



افتتح في العاصمة المصرية (القاهرة) مساء السبت معرض لوحات الفنانة التشكيلية الكويتية غادة الكندري بعنوان «مترو 23.. قصص على قطار متحرك». وقالت الفنانة غادة الكندري إن المعرض يسرد مجموعة من اللحظات التي عاشتها خلال ستة أشهر في القاهرة، مبينة أن العديد من اللوحات في المعرض تعبر عن حال المرأة والصعوبات التي تواجهها من خلال وصف حياتها الشخصية ودورها الذي تؤديه ومسؤولياتها في جميع الجوانب. وأضافت أن لوحاتها تأتي عن تجارب شخصية مع أشخاص وأفراد مختلفين توثق عادات وتقاليد المجتمعات، لافتة إلى دور الفن في تعزيز أواصر المجتمع وتقارب الشعوب.



وأشادت برسالة الفن السامية ودوره في حل القضايا الإنسانية وبناء شخصية الفرد وصناعة ثقافته وتشكيل توجيهاته الفكرية وزيادة إبداعه «فهو غذاء للعقل».