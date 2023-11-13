حصل علماء معهد الحفز الكيميائي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، على رغوة كربونية لامتصاص النفط من سطح الماء، أكثر فاعلية من المواد المستخدمة حاليا على الأقل بمرتين. ووفقا للباحثين، يمكن استخدام نفايات تكرير النفط كمواد خام للحصول على الرغوة الكربونية، التي يمتص غرام واحد منها 20 غراما من النفط. وقال المعهد في بيان: «تمكن باحثونا من من الحصول على مادة كربونية ذات بنية خلوية (رغوة الكربون) لامتصاص النفط بفاعلية من سطح الماء. وتبلغ كفاءتها على الأقل ضعف تلك الموجودة في المواد الماصة المستخدمة». وتتمثل مزايا المادة الجديدة في إمكانية استخدام نفايات تكرير النفط كمواد خام لإنتاجها، بالإضافة إلى تركيبها البسيط الذي يتم في ظروف الضغط الجوي دون إضافة مكونات الرغوة». ووفقا للباحثة في المعهد ليفغينيا رايسكايا، يملأ النفط الحجم الداخلي الكبير للمادة، وتساعد كثافتها المنخفضة وخاصية نفورها من الماء على إطالة فترة بقائها على سطح الماء.