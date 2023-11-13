ألغت محكمة الاستئناف أمرا بمنع سفر مواطن بناء على مديونية بـ 38 ألف دينار.



ودفع وكيل المدعي المحامي مصطفى ملا يوسف أمام المحكمة، بعدم توافر الشرطين اللذين تطلبتهما المادة 297 من قانون المرافعات لإصدار أمر منع السفر ضد موكله، وهما القدرة على السداد ووجود الأسباب الجدية على الفرار من البلاد. وقررت المحكمة في حيثيات حكمها بأن مماطلة المدين بسداد الدين أو جزء منه لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى اعتباره سببا جديا يدعو للظن بفراره من الدين.



وأضافت المحكمة أنه كان يجب على الدائن أن يقدم دليلا على ملاءة المدين وقدرته على السداد.