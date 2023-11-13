أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 19 لسنة 2023 على تسكين كل من شغل وظيفة إشرافية تعليمية بالوزارة (مشرف مركز ـ وكيل مركز) قبل العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2017.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة سلمان الكندري، في تصريح صحافي، أنه على من يشغل تلك الوظيفة أن يكون صدر بحقه قرار لشغل الوظيفة وباشر العمل فعليا ومستوفيا شروطها وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2017.



وأضاف الكندري انه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، تم تسكين 161 وظيفة إشرافية تعليمية لتستقر بذلك مراكزهم القانونية.



وبين أن الوزير المطيري أعطى تعليماته بضرورة الالتزام بالقانون ووضع معايير واضحة لينال أصحاب الحقوق حقوقهم في إطار القانون.