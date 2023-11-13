ترأس اللواء الركن فهد الطريجي رئيس هيئة التعليم العسكري وفد الجيش الكويتي المشارك في اجتماعات الندوة السابعة والعشرين لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، التي بدأت فعالياتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأوضح اللواء الطريجي أن رؤساء هيئات التدريب المشاركين في الندوة الحالية سيناقشون دراسة شاملة تتعلق بتأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري.



كما أفاد اللواء الطريجي بأنه فور الانتهاء واعتماد الدراسة، ستتمكن جميع الجيوش العربية من الاستفادة منها وتطبيق محتوياتها خلال العمليات الحربية والتدريبات والتمارين العسكرية، حيث تتضمن الدراسة حصرا لجميع السيناريوهات والفرضيات لأشكال المهددات الحالية والمحتملة مع وضع الخطط الكفيلة بالتعامل معها، الأمر الذي من شأنه توحيد المفاهيم والإجراءات عند تنفيذ أي عمليات عسكرية مشتركة بين الجيوش العربية.



الجدير بالذكر أن الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي التابعة لقطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية تقوم بتنظيم الندوات السنوية لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، ويتم خلال تلك الندوات إعداد دراسات شاملة ومتنوعة تتعلق بأمور التدريب والتعليم العسكري بهدف رفع الكفاءة القتالية والسعي لتحقيق التكامل الدفاعي بين الجيوش العربية، كما يتم خلال تلك الندوات تبادل الخبرات والأفكار بما يسهم في النهوض بمستويات التدريب العسكري المشترك.