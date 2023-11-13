ذكر وزير المالية فهد الجارالله في كتابه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أن شركة إدارة المرافق العمومية تطلب إعادة النظر في قرار البلدية بعدم الموافقة للشركة على إضافة أنشطة تجارية وإعلانات في المواقف المتعددة واستغلال الأسطح والحوائط لتنمية إيراداتها. وأضاف: لما كان هذا الطلب يحقق المصلحة العامة باعتبار الشركة مملوكة بالكامل للدولة، وأن تنمية إيرادات الشركات الحكومية عامة هدف نسعى إليه وفق القوانين والأنظمة المتبعة بما يعزز الوضع المالي للشركات ويدعم أعمالها.