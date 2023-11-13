

برعاية شركة مشاريع الكويت القابضة وبالتعاون مع شركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم، اختتمت «لوياك» ورشة العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية بمشاركة 18 منتسبا والتي أقيمت في المدرسة الأمريكية في الكويت، حيث ساعدت الورش الطلاب على تعزيز الصورة الذاتية وبناء الصداقات، وتحقيق الأهداف، وتحسين التواصل والعلاقات مع أولياء الأمور، وغير ذلك الكثير، كما أن العادات اعتمدت على بعضها البعض وعملت على تعزيز التغيير السلوكي للطلاب، كما أن هذه الورشة مكنت المراهقين من تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، واكتساب سيطرة أكبر على حياتهم، وعملت على تقديم نصائح لتحسين العلاقات مع العائلة والأصدقاء، وزيادة الثقة بالنفس واحترام الذات وتحسين الأداء الأكاديمي وتطوير عقلية مرنة للتغلب على تحديات الحياة، بالإضافة إلى العديد من المهارات الأخرى.



وأكدت رئيسة مجلس إدارة «لويـــــاك» فارعة السقاف أن الشراكة مع شركة المشاريع لبرنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية، قائلة: نفخر بانضمام شركة عريقة مثل شركة مشاريع الكويت لهيكل الشركات والمؤسسات الشريكة والراعية والداعمة للوياك، وأكثر ما يسعدني في الأمر هو اهتمام الإدارة التنفيذية في شركة المشاريع وتقديرها لبرنامج العادات السبع للأكثر فاعلية وهو أحد أهم وأعرق برامج التنمية الذاتية وتطوير الشخصية، فهذا البرنامج في الواقع هو مصدر الإلهام الرئيسي لتأسيس «لوياك» لذلك فقد حرصت «لوياك» على تطبيقه وتدريب كل موظفيها عليه كما كان أول برنامج تدريبي تتبناه لوياك للمراهقين منذ التأسيس في 2002 حتى عام 2016 إلا أنه توقف بسبب التحديات والتي كان أكبرها غياب الوعي الجمعي بأهمية البرنامج آنذاك إضافة إلى غياب التمويل اللازم للاستمرار في إعداد الكوادر التدريبية والتسويق.



وأضافت السقاف: شرحنا خطتنا وأهدافنا للمسؤولين في شركة مشاريع الكويت، فكانوا متحمسين لدعم مسيرتنا وشجعونا على المضي قدما، فبدأنا بتنفيذ الخطة منذ فبراير حتى نكون جاهزين لإطلاق البرنامج في الخريف. وتابعت: نبحث عن شركاء يلتقون معنا في الرؤية والقيم والأهداف وشركة المشاريع إحداها، ولا نبحث عن حلول سريعة ترمم المظهر الخارجي وإنما عن حلول مستدامة تبدأ من العمق من الجذور لنبني شخصيات واثقة قوية تستند إلى أسس متينة قوامها المبادئ والقيم الانسانية الأزلية التي لا تهزم، وهذا ما يقوم عليه برنامج العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، وهذا ما كانت تبحث عنه شركة مشاريع الكويت أيضا، فشاركتنا مشكورة.



من جانبها، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقـــات المستثمرين لمجموعة شركة مشاريع الكويت إيمان العوضي: ننظر إلى «لوياك» باعتبارها منظمة تشاركنا رؤيتنا على صعيد بذل كل الجهود والمساهمة في تطوير الشباب من خلال توفير مختلف الفرص التي تتيح لهم إمكانية التحول إلى قادة أصحاب كفاءة وفاعلية عالية.



وعلى صعيد متصل، أوضحت مدربة البرنامج سارة القلاف أن بعد الختام الناجح لورشة عمل العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية، لاحظت تحولا عميقا في وجهات نظر المشاركين، الأمر الذي يعد بإحداث تغييرات كبيرة في الحياة.



وأضافت القلاف: أثبتت ورشة العمل هذه أنها ذات قيمة استثنائية للأفراد في هذه الفئة العمرية، حيث تزودهم بأدوات قيمة لعيش حياة أكثر فاعلية وتمتد المهارات المكتسبة إلى ما هو أبعد من النمو الشخصي، وتعزيز النجاح في علاقاتهم مع العائلة والأصدقاء والمعلمين، وتمكنهم هذه القدرات الشخصية المعززة من عيش حياة أكثر فاعلية وإشباعا بشكل عام.