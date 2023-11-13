الحليلة: منهجية عملنا منظمة وندعم الشراكة مع «الخاص» والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

1.47 مليون دينار عائد سنوي لـ 47 عقداً لمحطات الوقود بمشاريع المؤسسة

عاطف رمضان



أوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسة والمزايدات التي تطرحها والعقود التي توفرها تشهد تقدما في انجازها بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة.



وأوضح نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة بالتكليف أنور الحليلة في بيان صحافي أمس الأحد أن المؤسسة تعمل على طرح المزيد من المشاريع الاستثمارية وفق منهجية منظمة تطبيقا للوائح الاستثمار والمزايدات بشكل يتناسب وطبيعة عمل القطاع الخاص.



وأوضح الحليلة أن المشاريع الاستثمارية التي تنفذ في مدينة صباح الأحمد السكنية تشهد تقدما في الأعمال الموقعية، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق والبدء بأعمال انشاءات المباني للفرصة الاستثمارية (S2).



وبين أن الفرصة الاستثمارية (S3) في المدينة تنتظر اتمام إجراءات ترخيصها من قبل بلدية الكويت والبدء في الأعمال الموقعية والتي تحتوي على سوق تقليدي وفندق على مساحة 40 ألف متر مربع.



وعن المشاريع الاستثمارية في مدينة جابر الأحمد السكنية، ذكر أن الفرص الاستثمارية (J2 وJ3) في المدينة تشهد تقدما في تنفيذ الأعمال الموقعية.



وأفاد بأن قطاع الاستثمار انتهى من التحضيرات النهائية لتوقيع عقد الفرصة الاستثمارية (M1) في مدينة المطلاع مع المستثمر الفائز فيما يجري العمل على إتمام إجراءات توقيع عقد الفرصة الاستثمارية (K1) مع المستثمر الفائز والواقعة في منطقة جنوب خيطان والخاصة بتطوير مجمع تجاري.



وقال الحليلة إنه يجري أيضا العمل على استكمال إجراءات الترسية بعد التفاوض مع المستثمر الفائز لإنشاء مدرسة خاصة في مدينة (جابر الأحمد) السكنية على مساحة أكثر من 8 آلاف متر مربع إضافة إلى المدرسة الخاصة الواقعة في المحور الخدمي من مدينة صباح الأحمد السكنية على مساحة 9 آلاف متر مربع والتي تم فض مظاريفها المالية في أكتوبر الماضي.



وأكد أن قطاع الاستثمار يعمل على تقييم الفرصة الاستثمارية (S5) التي تتضمن تطوير ثلاث حدائق عامة باستعمالات تجارية في الضواحي (A وC وD) من مدينة (صباح الأحمد السكنية) على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 35 ألف متر مربع.



وأضاف أن القطاع يعمل أيضا على تقييم الأعمال المتعلقة بالفرصة الاستثمارية (Q1) الواقعة في منطقة القيروان والتي تحتوي على مجمع تجاري وناد صحي على مساحة اجمالية تبلغ 6920 مترا مربعا ولمدد استثمارية محددة بـ22 سنة.



وأشار إلى أن المؤسسة تدير 47 عقدا خاصا بتأجير محطات الوقود في مشاريعها مع شركة البترول الوطنية على مساحات تبلغ 357 ألف متر مربع بعائد يصل إلى 47 .1 مليون دينار كويتي سنويا.



وبين أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع شركة البترول الوطنية لإنشاء محطة وقود رئيسية تقع على طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح المحاذي لمدينة المطلاع السكنية بمساحة 60 ألف متر مربع تحتوي إلى جانب المحطة على استعمالات تجارية ومطاعم وخدمات ايقاف واستراحة للشاحنات ومساحات خضراء.



وأشار الحليلة إلى أن المؤسسة أبرمت سبعة عقود للانتفاع من أراض لإقامة أفرع مصرفية للبنوك في مشاريعها، وبإجمالي إيرادات تبلغ 291 ألف دينار سنويا، إذ يجري العمل لاستكمال إجراءات طرح أربعة مواقع أخرى في مدينة الوفرة السكنية ومنطقة شمال غرب الصليبخات ومنطقة غرب عبدالله المبارك.



وذكر أن المؤسسة بصدد إبرام عقود انتفاع لثلاثة مواقع لإقامة مراكز لإصلاح وصيانة السيارات مع المزايدين الفائزين في مدينة سعد العبدالله ومنطقة غرب عبدالله المبارك ومدينة جابر الأحمد السكنية بمساحة 180 مترا مربعا لكل موقع وبإيرادات سنوية تبلغ 441 ألف دينار.



وقال الحليلة إن إجمالي التكاليف الرأسمالية للمشاريع الذي تمت ترسيته وأبرمت عقودها لتمويلها من قبل المستثمرين يبلغ 424 مليون دينار وبإجمالي إيرادات طيلة مدد الاستثمار المتعاقد عليها تفوق الـ 281 مليون دينار.