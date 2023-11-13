الكويت سباقة في التحالفات الساعية لدعم الإستراتيجيات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ

استزراع القرم بدأ منذ 2018 لأهميته في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة

الكويت قدمت تقاريرها الوطنية كالبلاغ الوطني الأول والثاني وتعمل حالياً على الثالث

الجهود مستمرة مع مختلف الجهات لاستكمال خطة استزراع 18 ألف شتلة حتى عام 2035



دارين العلي



نظمت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع سفارة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حملة لزراعة أشجار المنغروف (القرم) في محمية الجهراء استكمالا للجهود التي بدأتها الهيئة في هذا الشأن منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك بمشاركة عدد من اعضاء السلك الديبلوماسي وممثلين عن السفارات.



وقالت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري إن الفعالية تأتي في سياق استكمال جهود الهيئة في استزراع نبات القرم، بالاضافة الى دعم الكويت لمبادرة نبات القرم التي انضمت اليها مؤخرا بالتعاون مع اعضاء البعثات الديبلوماسية وسفارة الامارات التي تجهز لاستضافة مؤتمر القمة للاتفاقية الدولية لتغير المناخ الشهر المقبل.



واكدت الكندري، في تصريح صحافي، أن الكويت سباقة في التحالفات التي تسعى لدعم الاستراتيجيات الخاصة بالاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، معلنة أن الكويت تقوم حاليا بالاعداد للاستراتيجية خفيضة الكربون ومن اهم بنودها استخدام الطبيعة في تقليل الانبعاثات الكربونية.



واضافت ان مبادرة استزراع نبات القرم تأتي لما له من اهمية بيئية، حيث يمتص غاز ثاني اكسيد الكربون بكميات كبيرة، والكويت بدأت في استزراعها منذ عام 2018، مبينة ان انه تم امس زراعة ما يقارب الـ 1000 شتلة، حيث ستستمر الجهود مع مختلف الجهات لاستكمال الخطة الرامية لاستزراع 18 الف شتلة حتى عام 2035.



قمة المناخ



واشارت الكندري إلى قمة المناخ الاطارية الـ 28 التي ستقام في الامارات الشهر المقبل، لافتة الى ان الهيئة تقوم حاليا بالتجهيز لتقديم استراتيجية خفيضة الكربون تشمل جميع الجهات المعنية في الكويت ومنها القطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وسيتم التأكيد على مشاريع هذه الجهات وخططها المستقبلية لتنفيذ التزامات الكويت في اتفاقية تغير المناخ. وذكرت ان الكويت قدمت تقاريرها الوطنية كالبلاغ الوطني الاول والثاني وتعمل على حاليا على البلاغ الثالث، بالاضافة الى التزامها بتقديم خطة التكيف الوطنية ومشاريع تخفيض الانبعاثات مثل استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود الاحفوري وتعديل كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وحجز الكربون واستخدامه من قبل القطاع النفطي الى جانب استزراع القرم لتخفيض انبعاثات الكربون.



وذكرت ان نسبة التخفيض لانبعاثات الكربون المطلوبة من الكويت حسب قمة المناخ 27 الاخيرة المنعقدة في شرم الشيخ 7.4، الا ان الكويت تقوم ببذل جهود مضاعفة للوصول الى صفر انبعاثات في 2050.