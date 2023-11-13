أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن صادرات السلع الكويتية إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 123 مليون ريال سعودي، متراجعة بنسبة 77% وبقيمة 409.1 ملايين ريال، وذلك مقارنة بحجم صادرات الكويت للمملكة خلال أغسطس 2022 والبالغة 532.1 مليون ريال.



وأشارت البيانات إلى أن الواردات السلعية إلى المملكة العربية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.85 مليارات ريال خلال شهر أغسطس 2023، منخفضة بنسبة 20% وبقيمة 1.47 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 حين بلغت واردات المملكة 7.32 مليارات ريال.



واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 61% من إجمالي الصادرات السلعية من دول الخليج إلى السعودية وبقيمة 3.59 مليارات ريال، منخفضة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، فيما حلت البحرين في المرتبة الثانية بقيمة صادرات إلى المملكة بلغت 928 مليون ريال، وسلطنة عمان ثالثا بـ 924 مليون ريال متراجعة بنسبة 28%، فيما سجلت قطر الارتفاع الوحيد بحجم الصادرات السلعية من دول الخليج إلى المملكة بقفزة نسبتها 95% لتبلغ نحو 284.7 مليون ريال.