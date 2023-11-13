مريم بندق



أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما داخليا بشأن الندب والنقل داخل الديوان نص على أن يكون النقل أو الندب مقدما خطيا من قبل الموظف، ووفق 6 شروط تضمنت: مضي سنتين على عمله، وجود ضرورة ملحة، وأن تتفق طبيعة عمل الإدارة المطلوب النقل أو الندب إليها مع الوظيفة التي يشغلها الموظف، على أن يتم التنفيذ في القطاع ذاته الذي يعمل به الموظف، وفي حال تعذر ذلك يكون في برنامج ذات الميزانية، إلى جانب توافر أماكن شاغرة «مكاتب» في الإدارة المطلوب النقل أو الندب إليها، الحصول على موافقة الإدارة المنقول منها والإدارة المطلوب النقل أو الندب إليها.



هذا، وقال مصدر لـ «الأنباء» إن الجهات الحكومية تملك صلاحية إصدار قرارات نقل وندب داخلي في ظل استمرار التعميم رقم 10 لسنة 2013 بشأن وقف النقل والندب والإعارة الخارجي.

رئيس "ديوان الخدمة" د. عصام الربيعان : السماح بالندب والنقل الداخلي وفق 6 شروط

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام سعد الربيعان تعميما داخليا بشأن الندب والنقل داخل الديوان.

نص التعميم على أن يكون النقل أو الندب مقدما خطيا من قبل الموظف الراغب بالنقل أو الندب على أن يتم وفقا للشروط التالية :

1- أن يكون الموظف قد أمضى على تاريخ تعيينه لدى الديوان سنتين.

2- توافر ضرورة ملحة تتطلب ذلك.

3- أن تتفق طبيعة عمل الإدارة المطلوب النقل أو الندب إليها مع الوظيفة التي يشغلها الموظف المطلوب نقله أو ندبه.



4-أن يكون النقل أو الندب في القطاع ذاته الذي يعمل به الموظف ، وفي حال تعذر ذلك يكون في برنامج ذات الميزانية.

5- توافر أماكن شاغرة " مكاتب " في الإدارة المطلوب النقل أو الندب إليها.



6- الحصول على موافقة الإدارة المنقول منها والإدارة المطلوب النقل أو الندب إليها.