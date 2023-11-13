

أحمد خميس



كشف مصدر أمني مطلع عن انخفاض أعداد مخالفي قانون الإقامة بنحو 30 ألف وافد، مشيرا الى ان أحدث إحصائية عن شؤون الإقامة أظهرت ان أعداد المخالفين بلغت121174 مخالفا.



وأكد المصدر أن جهود أجهزة وزارة الداخلية في ترجمة تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قلصت أعداد المخالفين إلى هذا الرقم.



يشار إلى أن أعداد المخالفين بلغت قبل أشهر ما يزيد على 150 ألف مخالف. وذكر المصدر أن ضبط هذه الأعداد الكبيرة يحتاج الى جهود تستمر لعدة سنوات، لافتا إلى أن منح المخالفين مهلة لتعديل الوضع مع مضي الوزارة في التصدي للمخالفين سيخفض هذا العدد إلى ما دون 100 ألف مخالف.