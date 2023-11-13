فرض المنتخب الكويتي للجمباز الفني للناشئين حضوره في اليوم الأول من منافسات كأس هورايزن الدولية التي تستضيفها العاصمة اليونانية (أثينا) حاليا، وذلك بحصد 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين.



وأفاد رئيس الوفد وأمين الصندوق المساعد في اتحاد الجمباز محمد الديحاني بأن الميداليات جاءت عن طريق عبدالله بهبهاني الذي حقق ذهبيتين في جهازي الحركات الأرضية والحلق، فيما حقق الذهبية الثالثة راشد الكندري في جهاز الحركات الأرضية، بينما جاءت الفضيتان عن طريق حسين دشتي ومحمد الحاتم في مسابقة حصان الحلق.



وأوضح الديحاني أن البطولة شهدت مشاركة 160 لاعبا يمثلون 11 دولة، مضيفا ان أبطالنا كانوا على قدر المسؤولية والثقة واستطاعوا أن ينافسوا أبطالا من دول متقدمة في اللعبة ويحققوا إنجازات مشرفة لرياضة الجمباز الكويتية، مشيدا بجهود اللاعبين والمدرب الأوكراني فيتالي أرسينيف.