قتل 6 أشخاص على الأقل في اشتباك بين جنود ومسلحين داعمين للحكومة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المضطرب، وفق ما أفادت عدة مصادر امس.



وقال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته إن الجنود دخلوا في مشاجرة مع عناصر ميليشيا يطلق عليها «وازيليندو» انتهت بتبادل لإطلاق النار.



وقال المسؤول الأمني إن الطرفين «تبادلا إطلاق النار في سوء التفاهم هذا، وقتل 6 أشخاص وأصيب 9 بجروح».



ووقع الحادث بعد اندلاع مواجهات الشهر الماضي مع متمردي «إم23» أنهت شهورا من الهدوء النسبي في المنطقة.



وسيطرت مجموعة «إم23» التي يقودها التوتسي على أراض منذ أطلقت هجوما عام 2021 دفع أكثر من مليون شخص للفرار من منازلهم.



ويدور القتال بين متمردي «إم23» من جهة، وميليشيات «وازيليندو» الموالية للجيش من جهة أخرى.



وأفاد القيادي في المجتمع المدني قرب غوما مامبو كاوايا فرانس برس عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 بجروح.



وقال العضو في جهاز الحماية المدنية أدولف موهير إن جنديا وشرطيا وأربعة مدنيين قتلوا. وأضاف أن «الحصيلة مازالت أولية».



وتحدثت 3 مصادر أخرى عن حصيلة قتلى مشابهة رغم تباين عدد الجرحى الذي أعلن عنه كل مصدر.