قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية امس إن وزراء دفاع كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة اتفقوا على البدء كما هو مخطط في برنامج لتبادل البيانات الفورية حول صواريخ كوريا الشمالية في ديسمبر.



واجتمع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك في سيئول أمس، وانضم وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا إلى الاجتماع عبر الإنترنت.



وقال كيهارا للصحافيين إن الوزراء ناقشوا تعزيز تعاونهم الثلاثي في ​​مواجهة «البيئات الأمنية الصعبة». وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الوزراء الثلاثة مثل هذا الاجتماع.



وأضاف وزير الدفاع الياباني: «لقد أكدنا أننا نجري تعديلات باستمرار لنصل بالعملية إلى المرحلة النهائية».



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن الوزراء نددوا أيضا بالتعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا باعتباره انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة وشددوا أيضا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.



وبشكل منفصل، قال الجيش الكوري الجنوبي إن الجنرال تشالز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية أجرى محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي في سيئول امس.



وفي أول زيارة له لكوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في أكتوبر، ناقش براون «الاستفزازات المستمرة» لكوريا الشمالية بما في ذلك إطلاق الصواريخ، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، حسبما جاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.



واتفق الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة 18 أغسطس على أنه بحلول نهاية هذا العام ستتبادل الدول الثلاث بيانات التحذير الصاروخية لكوريا الشمالية في الوقت الفعلي.