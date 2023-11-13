لؤي الخرافي: الشركة نجحت في تحقيق نتائج مالية قوية وحافظت على مستويات ربحية متميزة

قررنا رفع قيمة النفقات الرأسمالية لتنفيذ التوسعات لتبلغ 200 مليون دولار خلال 2023

نواصل استكشاف فرص النمو لزيادة الإيرادات وتعزيز تدفقات الربحية بالعملات الأجنبية

نركز حالياً على التوسع الإقليمي ونعوّل على خبرات شركاتنا التابعة وكوادرها البشرية





أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية أنه وفقا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 والمعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، فقد تم تحقيق صافي ربح قدره 137 مليون دولار، كما بلغ إجمالي أصول الشركة ملياري دولار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 636 مليون دولار خلال نفس الفترة.



وتعليقا على الأداء المالي، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي جاسم الخرافي إن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج مالية قوية رغم التحديات المحلية والعالمية، حيث حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 588 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، مع الحفاظ على مستويات ربحية متميزة. وأضاف أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي أظهرت تحسنا قويا مقارنة بالربع الثاني من العام.



وأكد الخرافي أن «القابضة المصرية الكويتية» تواصل استكشاف فرص النمو في مصر والمنطقة لدعم استراتيجيتها في تنمية إيراداتها وتدفقات الربحية، وخاصة تلك القائمة على العملات الأجنبية، في سعيها لزيادة عوائد المساهمين بطريقة مستدامة، مشيرا إلى أن الشركة قررت تخصيص أكثر من 200 مليون دولار نفقات رأسمالية لتمويل التوسعات الاستثمارية خلال عام 2023، مما يؤكد الثقة في إمكانات النمو التي تتمتع بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والزميلة.



وأفاد بأن المجموعة واصلت التركيز على تحقيق نتائج قوية على الرغم من التحديات في الأسواق المحلية والدولية، كما نجحت في توسيع عملياتها والفوز بعقود كبيرة منذ بداية العام الحالي، وتركز حاليا على عدد من مشاريع التوسع الإقليمي وتعول على الخبرات الممتدة التي تتمتع بها كوادرها البشرية في الشركات التابعة والزميلة والتي من شأنها أن تعزيز موقع الشركة كإحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط، معربا عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية والموظفين على تفانيهم وجهودهم التي كان لها دور رئيسي في تحقيق هذا الأداء القوي والنتائج المميزة للشركة.



الشركات التابعة والزميلة



واستعرض الخرافي الأداء المالي للشركات التابعة والزميلة للشركة القابضة المصرية الكويتية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 والتي انعكست إيجابا على النتائج المالية للمجموعة، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء فازت بالمناقصة التي طرحتها شركة Centamin مشغل منجم السكري للذهب وهو أحد أكبر مناجم الذهب المنتجة في العالم، وذلك لبناء محطة فرعية بطاقة إنتاجية قدرها 50 ميغاواط في الموقع، بالإضافة إلى خطوط توزيع كهرباء عالية الجهد، وذلك من خلال عقد طويل الأجل لتشغيل وصيانة هذه المرافق، لافتا إلى أن هذه الصفقة المهمة تعزز مكانة الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء كلاعب رئيسي في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية، مشيرا إلى أن شركة كهربا نجحت في زيادة حجم التوزيع وذلك بعد حصولها على امتياز التوزيع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في ديسمبر الماضي.



وأشار إلى أن شركة شمال سيناء للبترول، إحدى الشركات التابعة التي تعمل في مجال استخراج النفط والغاز نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية لتمديد امتيازها حقل شمال سيناء البحري لمدة 10 سنوات.

وتقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على الموافقات الرقابية المطلوبة للتمديد، فيما تقوم الشركة بتقييم فرص التوسع الإقليمي للاستفادة من الخبرة والمعرفة المكتسبة على مدى عدة عقود من التميز.



الأسمدة والبتروكيماويات



خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغت إيرادات الشركة القابضة المصرية الكويتية من قطاع الأسمدة والبتروكيماويات 319 مليون دولار أميركي، في حين بلغ صافي أرباح القطاع 125 مليون دولار أميركي، وتتميز استثمارات القابضة في ذلك القطاع بتوليد تدفقات نقدية قوية وحصص سوقية رائدة وروابط راسخة مع أسواق التصدير الرئيسية.



الإسكندرية للأسمدة



وحققت شركة الإسكندرية للأسمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 إيرادات قدرها 192 مليون دولار أميركي وقد انعكس هذا التحسن بشكل إيجابي على الربحية، وبلغت حصة القابضة المصرية الكويتية من صافي أرباح الشركة 44 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة، وتعد شركة الاسكندرية للأسمدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية حيث إنها الشركة الوحيدة في مصر التي تقوم بإنتاج نترات السلفات المحبب، كما أن مصنع الشركة قد تم إنشاؤه باستخدام أعلى التقنيات في مجال صناعة الأسمدة، وتقوم الشركة بتصدير 70% من إجمالي إنتاجها إلى الأسواق العالمية.



وحققت شركة سبريا مصر (المملوكة بنسبة 100% للشركة القابضة المصرية الكويتية) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 إيرادات قدرها 128 مليون دولار أميركي، بينما وصل صافي الربح إلى 61 مليون دولار أميركي، وتعد شركة سبريا صرحا صناعيا عملاقا يضم 14 مصنعا تعمل في قطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وتعد إحدى الشركات الرائدة بالشرق الاوسط وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 53 دولة حول العالم في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية وأستراليا.



قطاع الطاقة



يشمل قطاع الطاقة مجموعة شركات تابعة تعمل في مجال استخراج وتوصيل الغاز وكذلك توليد وتوصيل الكهرباء، وحقق ذلك القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 إيرادات قدرها 140 مليون دولار أميركي، بينما وصل صافي الربح الإجمالي إلى 62 مليون دولار أميركي، وخلال هذه الفترة تجاوز أداء شركات قطاع الطاقة التوقعات حيث نجحت الشركات التابعة لتوزيع الغاز الطبيعي في زيادة عدد التوصيلات المنزلية وخاصة توصيلات التعبئة، إلى جانب زيادة الرسوم الحكومية ورسوم التوصيل المنزلية، بالإضافة إلى العقود الجديدة التي حصلت عليها شركة كهربا.



تمتلك الشركة امتياز حقل شمال سيناء البحري، وحقق الحقل في الأشهر التسعة الأولى من 2023 إيرادات بمقدار 44 مليون دولار أميركي بينما وصل صافي الربح الإجمالي إلى 25 مليون دولار أميركي.

ولاتزال النظرة المستقبلية لحقل شمال سيناء البحري إيجابية، لاسيما أن الشركة حصلت مؤخرا على موافقة أولية لتمديد الامتياز 10 سنوات إضافية حتى 2034. هذا، وتدرس الشركة الآن فرصا متعددة للتوسع الإقليمي.





الاستحواذ على 9.5% من «بوابة الكويت القابضة»



أشار لؤي الخرافي إلى أن «القابضة المصرية الكويتية» ضخت استثمارات بقيمة 48 مليون دولار لإتمام إجراءات صفقة الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 9.5% في شركة بوابة الكويت القابضة مما سيؤدى إلى زيادة حصة القابضة المباشر وغير المباشرة في شركة الإسكندرية للأسمدة إلى 75%، مبينا أن هذه الصفقة تساهم في تعزيز الإيرادات والتدفقات النقدية المقومة بالدولار الأميركي للشركة القابضة المصرية الكويتية.



إحدى أسرع الشركات نمواً بالشرق الأوسط



تأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية في عام 1997 والمقيدة في بورصتي الكويت ومصر، وعلى مدى العقود الماضية أصبحت من أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة والأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن لديها محفظة متنوعة من الاستثمارات تغطي خمسة قطاعات رئيسية وهي الأسمدة والبتروكيماويات واستخراج وتوزيع الغاز وتوليد الكهرباء وتوزيعها وأيضا التأمين وخدمات التمويل غير المصرفي.

وتسعي القابضة المصرية الكويتية إلى الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة للعائد على الاستثمار من خلال محفظة استثمارات قوية وفريق إدارة محترف.